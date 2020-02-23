البرلمان يصوت نهائيا على 3 مشروعات قوانين اليوم

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لأخذ الرأي النهائي بشأن 3 مشروعات قوانين تم إقرار مجموع موادها.وتتمثل مشروعات القوانين في مشروع قانون بشأن بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.وكذلك مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.