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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حلمي يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:25 ص
الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان أحمد حلمي، في التحضير لفيلمه السينمائي الجديد والمنتظر أن يعرضه في عيد الأضحى المقبل ويعود خلاله حلمي إلى الكوميديا السوداء التي نجح في تقديمها في عدد من الأعمال السينمائية.

ويواصل حلمي، تحضيرات العمل مع أحد الكتاب الشباب خلال هذه الفترة خاصة وأن الفيلم من فكرته ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بداية تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة به.

ومن المقرر أن يعقد أحمد حلمي، جلسة خاصة بمنتج الفيلم خلال أيام لترشيح الأبطال المشاركين له وذلك لتحديد موعد نهائي للتصوير للحاق بسباق عيد الأضحى.

على جانب آخر، لم يحسم أحمد حلمي قراره بعد في الموافقة على تقديم عرض مسرحي خلال الفترة المقبلة من عدمه خاصة وأنه تلقى عرضا لتقديم عمل مسرحي في المملكة العربية السعودية.

وكشف مصدر مقرب من حلمي عن أسباب تردده في الموافقة على العرض، وهو احتياج المسرح إلى تفرغ وهو ما يتعارض مع تقديمه لأي عمل آخر.

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