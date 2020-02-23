خامنئي يتهم الإعلام الأجنبي بثني الناخبين عن المشاركة بالانتخابات

اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئى، اليوم الأحد، الإعلام الأجنبي بأنه مارس "ضخّا إعلاميا" لإحباط الإيرانيين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 فبراير.وقال خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي "مارست الوسائل الإعلامية الأجنبيّة ضخّها الإعلامي السّلبي منذ عدّة أشهر وكثّفته مع اقتراب موعد الانتخابات ولم تتوانَ خلال اليومين الأخيرين (قبل الانتخابات) عن استغلال أدنى فرصة وتحجّجوا بمرض وفيروس من أجل ثني النّاس عن المشاركة في الانتخابات".