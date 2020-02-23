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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خامنئي يتهم الإعلام الأجنبي بثني الناخبين عن المشاركة بالانتخابات

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:51 ص
على خامنئى
على خامنئى
وكالات
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اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئى، اليوم الأحد، الإعلام الأجنبي بأنه مارس "ضخّا إعلاميا" لإحباط الإيرانيين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 فبراير.

وقال خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي "مارست الوسائل الإعلامية الأجنبيّة ضخّها الإعلامي السّلبي منذ عدّة أشهر وكثّفته مع اقتراب موعد الانتخابات ولم تتوانَ خلال اليومين الأخيرين (قبل الانتخابات) عن استغلال أدنى فرصة وتحجّجوا بمرض وفيروس من أجل ثني النّاس عن المشاركة في الانتخابات".

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