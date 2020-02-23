رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«سعاد الخولى في الكسب غير المشروع» و«طعن رئيس الجمارك» أبرز محاكمات اليوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:48 ص
محكمة
محكمة
عماد سليمان
طباعة
تستكمل المحاكم اليوم الأحد، نظر عدد من المحاكمات الجنائية، أبرزها:

- محاكمة سعاد الخولى في "الكسب غير المشروع"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولي في قضية اتهامها في الكسب غير المشروع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولي، ومحمد أحمد الشرقاوي، بأمانة سر شريف محمد على، ووائل عبد المقصود.
وكان أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.


- الحكم في طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على حكم سجنه بتهمة الرشوة

تصدر محكمة النقض حكمها في طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على السجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بالرشوة.
وكانت محكمة جنايات قضت بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وذلك عقب اتهامه بالرشوة وبراءة باقى المتهمين.
وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين.


- محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراى أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد عبد اللطيف ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs لأحد البنوك بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة لأحد البنوك التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي بأحد البنوك بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

موضوعات متعلقة

«التضامن» تبدأ تلقى طلبات الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية

مجدي يعقوب يكشف كواليس حفل التكريم بدبي.. الأربعاء المقبل

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

العثور على جثة شاب مفصول الرأس بالدقهلية

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دى باى» يعود إلى منصته

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي العربى يطرح الترجمة العربية لرواية «رحلة هيجى»

3 شعراء عرب في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

افتتاح معرض الرسم بالكلمات ببيت السناري الأثري.. الليلة

قصور الثقافة: مصر تتصدر المشهد الدولي و30 يونيو نقطة انطلاق