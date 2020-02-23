«سعاد الخولى في الكسب غير المشروع» و«طعن رئيس الجمارك» أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة سعاد الخولى في "الكسب غير المشروع"

- الحكم في طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على حكم سجنه بتهمة الرشوة

- محاكمة المتهمين بفساد المليار دولار

تستكمل المحاكم اليوم الأحد، نظر عدد من المحاكمات الجنائية، أبرزها:تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولي في قضية اتهامها في الكسب غير المشروع.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولي، ومحمد أحمد الشرقاوي، بأمانة سر شريف محمد على، ووائل عبد المقصود.وكان أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.تصدر محكمة النقض حكمها في طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على السجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بالرشوة.وكانت محكمة جنايات قضت بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وذلك عقب اتهامه بالرشوة وبراءة باقى المتهمين.وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراى أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدي عبد المجيد عبد اللطيف ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs لأحد البنوك بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة لأحد البنوك التي أسسها خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي بأحد البنوك بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.