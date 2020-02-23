«كورونا» تغلق جامعات طهران و8 محافظات

أعلن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة، عن إغلاق الجامعات في العاصمة طهران وعدد من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا.وكتب وهاب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت، أن جميع الجامعات في محافظات طهران والبرز وقزوين والمركزية وقم وهمدان وأصفهان وجيلان ومازندران، ستغلق حتى نهاية الأسبوع.وتم حتى الآن تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد توفي منهم 5 أفراد.وقد أدى انتشار فيروس كورونا في محافظات قم والمركزية وطهران وجيلان إلى إغلاق المدارس والجامعات فيها وفي بعض المحافظات المجاورة لها.