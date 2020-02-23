إصابة 9 أطفال في انفجار مسجد بباكستان

أفادت تقارير إعلامية في باكستان اليوم الأحد، بإصابة 9 أطفال جراء وقوع انفجار في مسجد بمدنية "لاهور".وذكرت قناة (سماء تي.في.) الباكستانية أنه تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن عددا منهم يرقد في حالات حرجة، وفقا لما ذكره الأطباء.ولم تتضح بعد ملابسات وقوع الانفجار إلا أن التقارير الأولية ترجح أنه بسبب تسرب للغاز.