«كورونا» يرفع درجة التحذير من السفر لليابان

أعلنت إدارة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها رفع درجة التحذير من السفر إلى اليابان إلى المستوى الثاني، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.وقالت الإدارة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد - إنه تم تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر مؤخرا في الصين في عدد من المواقع الأخرى حول العالم، مشيرة إلى أن العديد من حالات الإصابة ارتبطت بالسفر من أو إلى البر الرئيسي للصين أو الاتصال الوثيق بحالة كانت هناك.وعلى الرغم من أن اليابان سجلت حالة وفاة واحدة، ولكن لديها عددا مرتفعا نسبيا من حالات الإصابة بلغ 121 شخصا.. وتعود الكثير من تلك الإصابات إلى انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي أخضعتها السلطات للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما".يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).