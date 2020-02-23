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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في سنغافورة إلى 89 حالة

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:23 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مسئولو الصحة في سنغافورة اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 89 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية عن وزارة الصحة القول إن إحدى الحالات الجديدة هي لمواطن سنغافوري يبلغ من العمر 32 عاما وتم إجلاؤه من مدينة "ووهان" الصينية في 9 فبراير الجاري مع مجموعة أخرى من المواطنين السنغافوريين.

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى إن الحالتين الأخرتين إحداهما لمواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 30 عاما وشخص آخر مقيم في سنغافورة بشكل دائم ويبلغ من العمر 41 عاما ولم يكن لكلاهما أي تاريخ سفر حديث إلى الصين.

وكانت سنغافورة أعلنت - في وقت سابق - عزمها تخصيص أربعة مليارات دولار أمريكي من أجل مساعدة الشركات والعائلات في التغلب على الفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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