ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في هونج كونج إلى 69

أعلن مسئولو الصحة في هونج كونج اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 69 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن حالة الإصابة الجديدة هي لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما وليس لديها أي سجل سفر للخارج خلال فترة حضانة الفيروس.وقد تعافى 11 مريضا في هونج كونج من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد وخرجوا من المستشفى، فيما توفي شخصان بسبب الفيروس منذ بدء تفشي المرض بالبلاد.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).