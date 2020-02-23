رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في هونج كونج إلى 69

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:23 ص
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلن مسئولو الصحة في هونج كونج اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 69 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن حالة الإصابة الجديدة هي لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما وليس لديها أي سجل سفر للخارج خلال فترة حضانة الفيروس.

وقد تعافى 11 مريضا في هونج كونج من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد وخرجوا من المستشفى، فيما توفي شخصان بسبب الفيروس منذ بدء تفشي المرض بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

الخطيب يدعم لاعبى الأهلي بعد خسارة السوبر المصري أمام الزمالك

رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دى باى» يعود إلى منصته

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي العربى يطرح الترجمة العربية لرواية «رحلة هيجى»

3 شعراء عرب في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

افتتاح معرض الرسم بالكلمات ببيت السناري الأثري.. الليلة

قصور الثقافة: مصر تتصدر المشهد الدولي و30 يونيو نقطة انطلاق