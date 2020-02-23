رسائل غير معلنة.. نوايا «تميم» الخبيثة في تونس

قالت صحيفة "العرب"، اليوم الأحد، إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى تونس يومي الاثنين والثلاثاء،تحمل رسائل أخرى غير معلنة، حيث يريد تميم من خلال هذه الزيارة تدعيم العلاقات مع تونس وأن تكون تونس منصة قطرية لإدارة الملف الأمني في ليبيا وبناء قاعدة نفوذ الإخوان في شمال أفريقيا.وقالت مصادر تونسية مطّلعة إن أمير قطر من المحتمل أن يعلن خلال زيارته مشاريع قطرية جديدة ووعود بضخ أموال في تونس من باب زيادة الاستثمارات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي التونسي، وأن تميم سوف يخبر الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن علاقاتها مع حركة النهضة منفصلة تماما عن علاقة قطر بالرئيس التونسي، وأن الدوحة ترغب في تحسين العلاقات القطرية التونسية كما كان الحال في عهد الرئيس السابق المنصف المرزوقي.وأضافت المصادر للصحيفة أن قطر تدرك تماما أن الملف الأمني الداخلي والإقليمي في يد الرئيس، لذا فإنها ستعمل على كسب ود قيس سعيد.وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن قطر ستحاول بكل الطرق جذب تونس وتكوين تحالف معها، لأن تونس هي الساحة الخلفية لموضوع ليبيا، حيث تقاتل تركيا في ليبيا وأعلنت التدخل العسكري المباشر وجلب المرتزقة، ولكن قطر تلعب دورًا آخر في الحرب في ليبيا عن طريق استقطاب الميليشيات والتمويل وبناء الخطط من خلال لقاءات واتفاقيات في تونس.وما يثير الشكوك بالفعل، وفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية، أن هناك أعدادا متزايدة من القطريين تنتشر في الفنادق التونسية، وأنهم هناك في تونس من فترات طويلة أي أنهم يعملون بالفعل على ملفات إقليمية.ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي لن يكرر تجربة المرزوقي وليس يسمح بوجود القطريين في قلب تونس، لاسيما وقد أعلن سعيد أكثر من مرة أن حل الأزمة الليبية في الحوار مع دول الجوار رافضا التدخل العسكري.