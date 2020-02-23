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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:17 ص
طفل
طفل
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كشفت دراسة علمية حديثة أن النوم لفترة تتراوح بين 7 و9 ساعات تحسن نوعية الحياة والمزاج العام خاصة بالنسبة للأطفال، لافتة إلى أن هناك صلة كبيرة بين إصابة الاطفال بالبدانة وبين قلة ساعات النوم خاصة ممن يخلدون للنوم بعد الساعة التاسعة مساء.

وذكرت الدراسة - التي نشرت نتائجها صحيفة (ديلى ستار) البريطانية -أن أولياء أمور الأطفال يجب أن يركزوا على اتباع نظام دائم فيما يتعلق بمواعيد خلود أطفالهم للنوم.

وقامت الدراسة بقياس طول ووزن وحجم الخصر للاطفال من نفس الاعمار من عام لستة أعوام،وتم قياس ساعات النوم لمدة سبعة أيام متتالية لمرة واحدة سنويا طوال فترة الدراسة باستخدام جهاز تعقب ارتداه كل طفل فى معصمه.

ووجد جهاز التعقب أن الأطفال الذين اعتادوا على النوم فى وقت متأخر حدده الباحثون بعد التاسعة مساء، كان لديهم كتلة بدنية أكبر ويعانون من زيادة فى الوزن فى نهاية فترة الدراسة مما يعنى وجود صلة بين قلة ساعات النوم وزيادة احتمالات الاصابة بالبدانة.

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