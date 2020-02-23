الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة
الأحد 23/فبراير/2020 - 08:05 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه رياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
كما من المتوقع أن يسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع رياح نشطة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما على شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 10 18
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 16
بلطيم 11 16
مطروح 10 15
السلوم 08 15
سيوة 10 17
بورسعيد 12 17
دمياط 11 17
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 09 19
السويس 10 19
العريش 10 16
رفح 09 15
رأس سدر 09 20
نخل 03 19
نويبع 13 21
طابا 10 18
كاترين 02 15
الطور 10 23
شرم الشيخ 13 24
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 24
الفيوم 09 19
بني سويف 09 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 08 22
قنا 08 22
الأقصر 10 22
أسوان 12 23
أبوسمبل 11 22
الوادي الجديد 07 22
شلاتين 17 25
أبورماد 17 24
حلايب 18 23
رأس حدربة 19 22
كما من المتوقع أن يسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع رياح نشطة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما على شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 10 18
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 16
بلطيم 11 16
مطروح 10 15
السلوم 08 15
سيوة 10 17
بورسعيد 12 17
دمياط 11 17
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 09 19
السويس 10 19
العريش 10 16
رفح 09 15
رأس سدر 09 20
نخل 03 19
نويبع 13 21
طابا 10 18
كاترين 02 15
الطور 10 23
شرم الشيخ 13 24
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 24
الفيوم 09 19
بني سويف 09 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 08 22
قنا 08 22
الأقصر 10 22
أسوان 12 23
أبوسمبل 11 22
الوادي الجديد 07 22
شلاتين 17 25
أبورماد 17 24
حلايب 18 23
رأس حدربة 19 22