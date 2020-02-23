الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه رياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.كما من المتوقع أن يسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع رياح نشطة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما على شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-الصغرى العظمىالقاهرة 10 18شبين الكوم 09 17طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 11 16مطروح 10 15السلوم 08 15سيوة 10 17بورسعيد 12 17دمياط 11 17الزقازيق 10 19الإسماعيلية 09 19السويس 10 19العريش 10 16رفح 09 15رأس سدر 09 20نخل 03 19نويبع 13 21طابا 10 18كاترين 02 15الطور 10 23شرم الشيخ 13 24الغردقة 12 23مرسى علم 13 24الفيوم 09 19بني سويف 09 19المنيا 09 20أسيوط 08 21سوهاج 08 22قنا 08 22الأقصر 10 22أسوان 12 23أبوسمبل 11 22الوادي الجديد 07 22شلاتين 17 25أبورماد 17 24حلايب 18 23رأس حدربة 19 22