لا يتوقف أفراد عائلة أل ثاني الحاكمة في قطر، عن ارتكاب المزيد من الجرائم على المستوى الفردي أو الجماعي، فبعد تورط قطر في انتهاكات حقوق العمال، وتحديدًا العاملين في ملاعب كأس العالم 2022، وانتهاك النظام القطري لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، يواصل أفراد أسرة آل ثاني ارتكاب جرائمهم.- "خالد" شقيق أمير قطر،يحاكم في أمريكا بتهمة إجبار أمريكيين اثنين على القتل والعمل مدة تجاوزت 18 ساعة في اليوم واحتجازهم قسريا في قصره في الدوحة.- المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، أجبرت موظفين على العمل مائة ساعة كاملة في الأسبوع الواحد-عبد الله آل ثاني مالك نادي ملقا، تم عزله من إدارة النادي بسبب جرائم اختلاس.- الأمير القطري السابق حمد بن خليفة، انقلب على والده للوصول للحكم.- موزة المسند والدة أمير قطر الحالي، ساعدت الابن الأصغر تميم للانقلاب على والده وأخيه للوصول لكرسي الحكم.- جرائم تميم بن حمد، انقلب على أبيه، وسمح بانتهاكات حقوق عمال مونديال كأس العالم 2022، وسمح بوجود القوات التركية على الأراضي القطرية.