وفاة رابع حالة مصابة بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية وفاة رابع حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى إصابة 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.وأكدت المراكز الصحية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالبلاد إلى 556 شخصا، مشيرة إلى أنه ثبت ارتباط أكثر من نصف الحالات الإضافية بكنيسة فى مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد.وأضافت أن الاختبارات أثبتت إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.