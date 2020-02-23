رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رابع حالة مصابة بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية وفاة رابع حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى إصابة 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

وأكدت المراكز الصحية، في بيان لها، أنه بذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالبلاد إلى 556 شخصا، مشيرة إلى أنه ثبت ارتباط أكثر من نصف الحالات الإضافية بكنيسة فى مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد.

وأضافت أن الاختبارات أثبتت إصابة امرأة عمرها 61 عاما حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

القيعى والمنيسى وبندق وصبحى.. حاسبوا هؤلاء قبل شيكابالا وكهربا

أول تعليق من إمام عاشور على موقفه مع وليد سليمان: «نرفزة ملعب»

محمد رمضان: «مش هعمل حفلات فى مصر تانى»

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

8 عادات يومية قد تدمر صحة البشرة

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دى باى» يعود إلى منصته

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي العربى يطرح الترجمة العربية لرواية «رحلة هيجى»

3 شعراء عرب في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

افتتاح معرض الرسم بالكلمات ببيت السناري الأثري.. الليلة

قصور الثقافة: مصر تتصدر المشهد الدولي و30 يونيو نقطة انطلاق