حملة مكبرة على مخازن أدوية طنطا والمحلة

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة بالمحافظة، من ضبط كميات من الأدوية البشرية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وذلك في حملة مكبرة للتفتيش على مخازن الأدوية والمستلزمات بطنطا.وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بما أسفرت عنه الحملة، يقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة.وصادرت الحملة أدوية منتهية الصلاحية وغير مسموح بتداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة، وأخرى غير مصرح بتداولها فى الأسواق المصرية، مما يعد مخالفة للمواد ٥٧، ٥٩، ٦٥ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.كما تم العثور على أدوية تحتوى على مادة البريجابالين مخالفة للفقرة «د» من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بشان تنظيم تداول الأدوية المخدرة، طبقا لقرار وزير الصحة رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠١٩، وذلك لحيازتها بدون فواتير، وأدوية خاصة بوزارة الصحة مخالفة للقانون رقم ١٠ لسنة 1977 م.كما تم ضبط 9734 أمبول سحب عينات منتهية الصلاحية بناحية قسم ثان طنطا، و4480 عبوة أدوية محظور تداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة، بناحية قسم أول المحلة الكبرى، كما تم ضبط كمامات طبية غير صالحة، و296 عبوات دوائية منتهية الصلاحية بطنطا والمحلة، وتم تحرير محضر بالوقائع وجار إخطر النيابة العامة للتحقيق.