روايات مرعبة.. الصدفة تقود أهالي «زفتى» لكشف أعمال السحر بالمقابر (صور)



دشن أبناء مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، مبادرة لتنظيف منطقة المقابر من أي قمامة وأتربة وما شابه، ولاقت المبادرة قبولًا كبيرً وإقبالًا واسعًا بين أبناء المدينة والمركز.

أعمال السحر بالمقابر

وما أن بدأ الشباب بالفعل في تنظيف المقابر، حتى وجدوا أعمال السحر والشعوذة، بجوار وداخل المقابر ذاتها، كمكان بعيد عن أعين البشر حتى لا يعثر عليها أحد، حيث يرسخ في اعتقاد القائمين على تلك الأعمال السلفية والشعوذة، أن يظل المستهدفون يعانون أشد ألوان العذاب تحت تأثيرها.





أعمال السحر بالمقابر

فى البداية يقول حسين صابر، أحد أعضاء الحملة، إن المبادرة لاقت قبولًا حسنًا بعد أن تم تدشينها، ووجدت ما يحزن القلب من أعمال السحر والشعوذة لتتحول من تنظيف شوارع وطرقات المقابر، إلى تنظيف المقبرة ذاتها من الأعمال والأوراق المدفونة مع الأموات دون مراعاة لحرمة الموت، حيث وجدوا صورًا وعبارات بالفرقة والفقر وخراب البيوت وعدم اكتمال الحمل.

أعمال السحر بالمقابر

وأوضح «صابر»، أن عدد الأعمال التى تم العثور عليها بالمقابر كبير، وتم على الفور الاستعانة بمشايخ للعمل على إبطالها، مشيرًا إلى أن فكرة المبادرة تحولت إلى البحث عن هذه الأعمال الخبيثة داخل المقابر.

أعمال السحر بالمقابر

ويضيف وائل أحمد، أحد مؤسسي المبادرة، كيف بدأت الفكرة، حيث قاموا فى البداية بالدعوة على موقع التواصل الاجتماعى لأهل مركز ومدينة زفتي، لتنظيف المساجد ودور العبادة، وقاموا بطرح المبادرة، وتم تحديد موعد للتنفيذ، وكان التوافق على يوم الجمعة من كل أسبوع، فبدؤوا في الأسبوع الماضي بمسجد عيد، أحد أهم مساجد المدينة، ثم اقترحوا فكرة المقابر، كنظافة فقط.

أعمال السحر بالمقابر

ويوضح «وائل» أنه ما أن بدأوا بالنظافة والحفر وجدوا هذه الأشياء، فتدخل الشيوخ واستعانوا بشيوخ آخرين، وتحول العمل إلى الإتجاهين نظافة وتطهير، وبدأ البحث بجوار الجدار الخاص بكل مقبرة.

أعمال السحر بالمقابر

ووصف «وائل» تلك الأعمال قائلًا: «ووجدنا كفن على حجر طوب، وشمع عليه صليب، وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوحة الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين، وعبايات حريمي مكتوب عليها بالدم، وتواريخ زواج وطلبات بالتفرقة والمرض والعجز».

أعمال السحر بالمقابر

وتابع: «أنا لا أخاف وأذكر الله قبل كل عمل، إلا أنني أكثر ما أرعبني وتملك الخوف مني عندما وجدنا مقبرة مكسورة استحل هؤلاء المشعوذون حرمتها ودفنوا أعمالهم تحت أذرع الأموات فيها، وفي مواضع حساسة من الجثث، واستخدموا أيضًا بقايا الأجنة، وقتها شعرت بمدى حقارتهم، ودعوت الله أن يذيقهم من العذاب».

أعمال السحر بالمقابر

وأكمل: «سنكمل لتطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة، وبالفعل نفذ رجال وشباب الحملة والمبادرة المرحلة الأولى من الحملة، على أن يتم استكمال المبادرة الجمعة المقبلة، بالمقابر الأخرى الموجودة بنطاق المدينة بمنطقة كفر عنان، بعدها سنعود للمساجد وستكون عودتنا بمسجد المعارف بالله أبوشرف الدين».

أعمال السحر بالمقابر

ويروي الشيخ حسن حمزة، أحد أعضاء تلك الحملة، أنهم وجدوا ما يحزن القلب من أعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة وعدم الإنجاب وعدم الزواج، مشيرًا إلى أنه عدد الأعمال التى تم العثور كبير ولم يكن متوقعًا، كذلك وجدوا أعمال سحر على عظام للحيوانات، وأوراق مدفونة، وزجاجات محكمة الغلق بالمقابر عليها طلاسم غير مفهومة، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيف المقابر المحكومة الغلق من الخارج دون فتح أبواب للمقابر التى بها جثث، وفى حضور ذوى تلك الجثث.

أعمال السحر بالمقابر

ومن ناحيتها قالت شريهان الجندي، أحد أبناء مدينة زفتي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المبادرة بنظافة المقابر، وبالفعل تم العثور على كمية كبيرة من الأعمال وتم العمل على إبطالها على الفور، وبعد الانتهاء منها تم إعادة التنظيف ورش المياه وزراعة بعض الأشجار وري الأشجار الموجودة، منوهة بأنه تم الحصول على عدد كبير من السرنحات مما يدل على انتشار المنحرفين من متعاطي المخدرات داخل المقابر.

أعمال السحر بالمقابر



يُذكر أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار أعمال السحر التى يقوم ضعاف النفوس بها بغرض إيذاء الآخرين، حيث جاء انتشار تلك الأعمال نتيجة الابتعاد عن دين الله وتعاليم القرآن الكريم.