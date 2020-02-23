تعليق صادم من محمد رمضان على اعتداء باسم سمره عليه

علق الفنان محمد رمضان، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ باسم سمرة وهو يدفعه، قائلًا: «لم يكن مقصودًا وكان خلال فرح في الجيزة».وأضاف «رمضان»، خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: «ده كان فرح ابن واحد صاحبي في المنيب، وباسم أخويا وصاحبي بس ماكنش في وعيه».وتابع: «باسم لو كان في وعيه، كنت هرد بإيدي الشمال على طول»، ليعترض «الإبراشي» على الكلمة: «يعني إيه مش في الوعي، باسم واعي جدًا وقال مقصدتش»، ليبادر محمد رمضان بالرد: «لو قال أنا مقصدش، برضو عشان ماكنش في الوعي».وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدي على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية، حيث ظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدًا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم.وعلق رواد «انستجرام»: «باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كدة ليه».يُذكر أن هاشتاج «قاطعوا_محمد_رمضان»، تصدر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.