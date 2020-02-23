محمد رمضان: أهلي ربّوني أفضل تربية

تحدث الفنان محمد رمضان عن بداية مسيرته الفنية، قائلًا: «أنا بدأت من الصفر كفنان، وأسرتي أسرة متوسطة، أبويا لم يكن يمتلك جنيهًا واحدًا في البنك ولا قيراط أرض، لكن أهلي ربوني أفضل تربية وربوني على القناعة».وأضاف «رمضان»، خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» المذاع على «الأولى المصرية»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه ليس رجل أعمال، غير معروف في ماذا يعمل، أو من أين أتى بأمواله، أو شخص يتهرب من الضرائب، ليخبئ ممتلكاته عن عيون الناس، معقبًا: «أنا بدفع ضرائب بلدي».وتابع: «هدفي أوصّل لجمهوري رسالة من الصور بتاعتي، وهي إنه صاحب الفضل عليا، وأنا كسبت الفلوس دي منكم»، موضحًا أنه تبرع بثمن جناح باسم والدته في مستشفى 57357.