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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل 3 مباريات فى الدورى الإيطالى بسبب «كورونا»

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الرئيس الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس السبت، في خطوة غير مسبوقة إيقاف جميع الأنشطة والأحداث الرياضية، في إقليمي لومبارديا وفينيتو؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ومن ضمن المباريات الملغاة، 3 مواجهات في الدوري الإيطالي الممتاز «سيريا أ»، وهي «إنتر- سامبادوريا»، و «فيرونا- كالياري»، و«أتالانتا - ساسولو»، كان من المقرر أن تقام، اليوم الأحد.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، حيث لم يتم تحديد موعد جديد لإقامة هذه المباريات المؤجلة، وفقًا لما أورده موقع «فوتبول إيطاليا».

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أمس السبت إلغاء 42 مباراة في دوريات الهواة والناشئين، كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.

وأعلنت إيطاليا رسميًا تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها حالتي وفاة، لتكون بذلك الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

وتتوزع الإصابات على 5 أقاليم (من بين 20 إقليمًا في إيطاليا)، لكن إقليمي لومبارديا وفينيتو سجلا العدد الأكبر من الحالات وتحديدًا (47 حالة) و (17 حالة) على الترتيب.

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