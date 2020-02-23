رمضان: «اللي يبص لرزقي حقود وغلاوي»

تحدث الفنان محمد رمضان عن الانتقادات الموجهة له بسبب ظهوره المتكرر مع سياراته الفارهة، واصفًا من تثغضبه هذه الصور بـ«الحسود والغلاوي».وقال «رمضان»، خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» المذاع على «الأولى المصرية»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن «العلاقة بين الفنان وجمهوره يحددها الفنان، وأنا مبحبش أعمل حاجز بيني وبين جمهوري، أنا بفرج جمهوري بعربياتي زي ما بحب أفرجها لأمي ومراتي».وأضاف محمد رمضان أن «عبدالحليم حافظ اللي مفيش حد وصل لنقطة النجاح اللي وصلها، صوّر غرفة نومه، وعبدالحليم مكنش مجبر يعرف جمهره إنه اتربى في ملجأ».وتابع: «أنا رجل صريح ومبحبش أكذب على جمهوري، وعمري ما قابلت حد من جمهوري اللي بيتقال عنهم إني بستفزهم بصوري، واللي بيُستفز من رزق غيره، ده شخص حسود وغلاوي وحقود بيُستفز حتى لو شاف جاره اشترى حاجه حلوة، وأنا مش عايز في جمهوري أشخاص حسودين وغلاويين».