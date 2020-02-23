إسرائيل تغلق أجواءها أمام الرحلات من سول وطوكيو بسبب كورونا

أغلقت إسرائيل أجواءها أمام الرحلات الآتية من كوريا الجنوبية ومن اليابان في إطار التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية.وبالتالي تعذّر على نحو مئتي مسافر من غير الإسرائيليين كانوا على متن طائرة آتية من سول دخول إسرائيل وتعيّن عليهم العودة إلى كوريا الجنوبية، وفق الوزارة.وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، أن الطائرة التابعة للخطوط الكورية الجنوبية توقفت خارج منطقة توقف الطائرات في المطار، وسط انتشار لسيارات الإسعاف على المدرج، ولم يسمح إلا للركاب الإسرائيليين البالغ عددهم 12 مسافرًا بالنزول من الطائرة.وقد نقلتهم سيارات الإسعاف إلى منازلهم حيث تم وضعهم في حجر صحي، وتُضاف هذه التدابير إلى قيود سابقة فرضت على الرحلات الآتية من الصين وماكاو وتايلاند وسنغافورة وهونج كونج.وشدد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان توف، في مؤتمر صحفي، على التزايد الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية واليابان في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، أنه تبيّن اصابة تسعة سياح كوريين جنوبيين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي وعادوا إلى بلادهم.ولم يتّضح ما إذا كانوا مصابين بالفيروس عندما زاروا إسرائيل أو أصيبوا به لدى عودتهم إلى بلادهم.وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية قد أعلنت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة كانت على متن سفينة الرحلات السياحية دايموند برينسس التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع فبراير.وقالت السلطات الإسرائيلية، في بيان: «بعد إجراء الفحوص في المختبر المركزي بوزارة الصحة على الركاب العائدين من على متن السفينة من اليابان أظهرت النتائج إصابة مؤكدة بالفيروس لإحدى العائدات».