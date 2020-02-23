رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل إصابات جديدة بكورونا والعدوى تصل ميلانو

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:36 ص
جريدة الدستور
طباعة
وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، أكثر دولة في أوروبا تأثرًا بالمرض، إلى نحو 79 بما شمل حالتي وفاة ووصول العدوى للعاصمة المالية ميلانو.

وأغلقت السلطات في منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين، حيث يتركز التفشي، المدارس ومنعت التجمعات العامة وأبلغت الشركات العاملين في المناطق الأكثر تضررًا بالبقاء في منازلهم.

وتشكل المنطقتان القلب الصناعي لإيطاليا وتساهمان بنحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عضو في المجلس البلدي، إن التحاليل أظهرت إصابة امرأة (76 عامًا) بالفيروس بعد العثور عليها وقد فارقت الحياة في منزلها على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا إلى الجنوب من ميلانو، مما يجعلها أول حالة وفاة، ثم توفي مسن يبلغ من العمر 78 عامًا مساء أمس قرب بادوا.
وزوجة الرجل وابنته من بين 12 حالة إصابة بالفيروس في منطقة فينيتو.

وقال أتيليو فونتانا، حاكم لومبارديا، إن عدد حالات الإصابة بالمرض في منطقته بلغ 46، بينهم رجل يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى سان رفاييل في ميلانو.

وقال جيوليو جاليرا، عضو مجلس الرعاية الاجتماعية المحلي للصحفيين، إن مركز التفشي هو كودوجنو وهي بلدة صغيرة جنوب غربي ميلانو تلقى فيها العلاج أول مريض من لومبارديا.

وقالت السلطات إن حالة أول مريض أصيب بالفيروس استقرت وهو رجل يبلغ من العمر 38 عامًا، وأصيب بالمرض بعد لقاء صديق عاد في الآونة الأخيرة من الصين.

وقال جاليرا: «كل من جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية كانت لديهم صلة في يومي 18 و19 فبراير بغرفة الطوارئ والمستشفى في كودوجنو»، مضيفًا أن 259 شخصًا خضعوا للفحص في المنطقة على مدى اليومين الماضيين، 35 منهم جاءت النتيجة إيجابية للإصابة بالمرض، ومعدل عدوى نسبته 13 بالمئة يعد قويًا.

ونصحت السلطات سكان كودوجنو وبلدات مجاورة في منطقة يقطنها نحو 50 ألف شخص بالبقاء في منازلهم.

وأعلنت السلطات إلغاء جميع التجمعات العامة بما في ذلك قداس يوم الأحد ومباريات كرة القدم، وأغلقت المدارس والمتاجر أبوابها.

وكانت إيطاليا أول دولة في منطقة اليورو تعلق جميع رحلات الطيران المباشرة من وإلى الصين مما أثار حفيظة حكومة بكين، واتخذت روما هذا القرار بعدما اكتشفت إصابة سائحين صينيين من ووهان بالفيروس في نهاية يناير.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، وقبل أمس أعلنت إيطاليا اكتشاف ثلاث حالات إصابة فحسب بالفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

العثور على جثة شاب مفصول الرأس بالدقهلية

الخطيب يدعم لاعبى الأهلي بعد خسارة السوبر المصري أمام الزمالك

5 عوامل تمهد لنكسة جديدة للأهلى أمام صن داونز

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

الحبس سنتين لشقيقة أحمد فلوكس.. سرقت صفحته على «فيسبوك»

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

8 عادات يومية قد تدمر صحة البشرة

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دى باى» يعود إلى منصته

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي العربى يطرح الترجمة العربية لرواية «رحلة هيجى»

3 شعراء عرب في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

افتتاح معرض الرسم بالكلمات ببيت السناري الأثري.. الليلة

قصور الثقافة: مصر تتصدر المشهد الدولي و30 يونيو نقطة انطلاق