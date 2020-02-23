تعليق نارى من محمد رمضان على قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء

علق الفنان محمد رمضان، على حديث الإعلامي وائل الإبراشي والذي سأله ساخرًا، إذا كان من الممكن أن يُقدم على لعب كرة القدم، قائلًا: «سني لا يسمح بأني ألعب كورة، عندي 31 سنة».وأضاف «رمضان»، خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى المصرية»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، معلقًا على قرار نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء في الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية ومنع التعامل معهم من قبل أي جهة، أن أبسط حقوقهم أن يكون لهم شعبة في النقابة، كما أنهم يمتلكون جمهور خاص بهم، بالإضافة إلى أنهم مطيعون وليسوا متعجرفين، فعندما طُلب منهم حذف بعض الجمل من أغانيهم، قاموا بحذفها، متابعا: «أنا ضد قرار منعهم من الغناء».وتابع: «أنا عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية، وبالتالي فقرار منعي يعود لنقابة المهن التمثيلية وليس الموسيقية، والأستاذ هاني شاكر قال نفس الكلام ده»، لافتًا إلى أن قرار هاني شاكر بمنعه من الغناء في الحفلات لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، معقبًا:«عمري مارجعت لحد يتوسطلي عشان قرار».