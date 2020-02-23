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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 630 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى مقاطعة هوبى الصينية

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:26 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل التي يجتاح البلاد خلال الفترة الأخيرة في مقاطعة هوبي الصينية، وفقًا لقناة سكاي نيوز.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».

كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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