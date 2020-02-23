محمد رمضان: «مش هعمل حفلات فى مصر تانى»

قال الفنان محمد رمضان، إنه يرفض أن يضع حدود لطموحه، متابعًا: «أنا لو مكنتش حاسس إني واقف على قدمين ثابتين في التمثيل، مكنتش هقدم غناء لما جمهوري طلب».وأضاف الفنان محمد رمضان خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى المصرية»، مع الإعلامي وائل الإبراشي: «أنا لست مطربًا، وهناك فرق بين ما أقدمه وبين الطرب، أنا لا أقدم "راب"، وكذلك لا أقدم أغاني مهرجانات، والفن حرية».وتابع: «أنا بحترم رأي نقابة المهن الموسيقية بشأن القرار الذي صدر بمنعي من الغناء في الحفلات، وأنا مش عايز أزعّل أستاذ هاني شاكر مني، وبقوله إني مش هعمل حفلات في مصر تاني، لكن أنا عندي حفلات بره مصر في فرنسا وفي الكويت وهعملها».