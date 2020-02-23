محمد رمضان: «عاجبنى حفلاتى ومش هغيرها»

علق الفنان محمد رمضان، على الانتقادات الموجهة إليه بسبب ظهوره عاريًا في حفلاته الغنائية، قائلًا: «عبد الحليم حافظ غنى عريان في أحد أفلامه».وأضاف «رمضان» خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى» مع الإعلامي وائل الإبراشي: «الحفلات التي أقدمها وظهورهي بهذا الشكل يعتبر اختراع جديد على الناس».وعن ظهور محمد رمضان بالقميص الشيفون، قال: «جنيفر لوبيز عندما جاءت مصر كانت لابسة لبس أجرأ مني»، متابعًا: «أقدم نوع حفلات جديدعلى الناس في مصر، وكل اللي على المسرح بيبقوا لابسين لبس سبعيناتي».وتابع: «الاختراع إللي أنا عامله في حفلاتي نوع زي المسرح ولكن بشكل غنائي، أنا بعمل ميوزيكال شو كامل، ومفيش في مصر حد غنى كده قبلي، أنا أول واحد يقدم النوع ده، وده هيصدم الناس، أنا بقدم فن من نوع جديد».وأكمل: «أنا عاجبني حفلاتي ومش هغيرها، النوع اللي بقدمه كده، أنا مش مطرب في الاوبرا والنوع اللي بقدمه لو مش ناجح مكنش سمّع».