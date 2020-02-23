تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، والمعروف بتشجعيه للنادي الأهلي، على قرارات لجنة الانضباط باتحاد كرة قدم المصري.وقال «آل الشيخ»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كله كوم ويعني آيه كهرباء لـ أخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كأس!».كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.