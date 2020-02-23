أول تعليق من «الخطيب» بعد قرارات لجنة الانضباط

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، وجود قرار من جانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طاريء للرد على قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري.جاء ذلك القرار، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لاقتًا إلى أن مجلس إدارة الأهلي سيجتمع اليوم، الأحد، من أجل حفظ حقوق النادي ولاعبيه بشكل كاملوقال الأهلي في بيان مقتضب: «قرر محمود الخطيب رئيس النادي دعوة مجلس الادارة لاجتماع طارئ للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً».كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.