المركز الثقافي العربى يطرح الترجمة العربية لرواية «رحلة هيجى»

صدرت مؤخرًا عن المركز الثقافي العربي الترجمة العربية لرواية «رحلة هيجي»٬ من تأليف الكاتبة الدنماركية روزي بليك، وترجمة أمال الحلبي.ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: «دومًا ما تُظهِر استطلاعات الرأي أنّ الدنماركيين هم الشعب الأكثر سعادة في العالم، فما هو سرّهم؟ إنه الهيجي! فنّ حياة قائم على التفاؤل المتجدِّد في كل يوم، وعلى نظرة غير مادّية لمقوّمات السعادة، وفلسفة عيش تدعو إلى الاستمتاع بملذّات الحياة مهما كانت بسيطة، وإلى خلق لحظات دافئة ومريحة مع الأصدقاء والأحبّة.تعقد كلارا العزم على إقناع جو بأن هناك وجهًا آخر وأفضل للحياة، فهل تنجح في هذا التحدّي؟ هل تتمكّن من تغيير عادات شابّ مدمن على العمل، ويجيب على رسائله الإلكترونية في الثالثة صباحًا؟ هل سيتعلّم جو أن يعيش بوتيرة أقلّ سرعة وأكثر سعادة، وهل سيميل إلى إدخال أجواء هيجي إلى حياته٬ وربّما الوقوع في الحبّ أيضًا؟»، هذا وغيره مما تحاول الكاتبة الإجابة عنه.