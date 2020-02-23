كنيسة العذراء بأرض الجولف تنظم كرنفال «قوتنا فى لمتنا».. (صور)

نظمت أسرة كرنفال «قوتنا في لمتنا» للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مساء أمس السبت، احتفالها السنوي للعام التاسع على التوالي، وذلك تحت رعاية كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.وقال مينا منقريوس، منسق كرنفال «قوتنا في لمتنا»، إن الإحتفال يقام هذا العام بمشاركة أكثر من 3000 شخص من ذوي القدرات الخاصة، من القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى، وذلك للعام التاسع على التوالي.وأضاف «منقريوس»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاحتفالية تضمنت عدة فقرات ترفيهية تتضمن ألعاب جماعية بمشاركة الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وذلك في إطار حرص أسرة «قوتنا في لمتنا» على تكرار هذه الاحتفالية بشكل منتظم سنويًا.