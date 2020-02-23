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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الزمالك: لن أكمل الدورى إذا مُنعت من حضور المباريات

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:07 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رباب الأهواني
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انفعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الهواء، عندما سأله أحمد موسى، سؤال مفاده: «ماذا ستفعل إذا صدر قرار بمنعك من حضور المباريات؟».

وقال «منصور»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى: «ياريت، معنديش مشكلة ومش هتفرق معايا، ومن يفعل ذلك يكون مهرج ويتحدى الدستور ومجلس النواب، ولا يجوز لهيئة تعاقب هيئة، وإذا فعل ذلك لن أكمل الدوري».

ووجه مرتضى منصور تحذيره إلى رئيس اتحاد الكرة، قائلًا: «أنا بحذرك أنا احترامي عشان القادة فقط، أنا مش عيل صغير هتديله عقوبات، أنا معايا حكم إدارية عليا، بتقولك لا يجوز هيئة تعاقب هيئة، بصرف النظر عن الحصانة، وفيه حصانة إجرائية يا أستاذ يا بتاع القانون تمنعك من توقيع أي عقوبة على عضو مجلس نواب، ولا إحنا هنبلطج على بعض».

كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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