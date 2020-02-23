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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض الرسم بالكلمات ببيت السناري الأثري.. الليلة

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:05 ص
معرض الرسم بالكلمات
معرض الرسم بالكلمات ببيت السناري الأثري
نضال ممدوح
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يفتتح بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، في السادسة مساء اليوم الأحد٬ معرض بعنوان «الرسم بالكلمات» للخط العربي.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية ولوحات الخط العربي التي يصل عددها لمائة عملا فنيًا، وتعرض آيات وأقوال وحِكَم، وهي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والحديث والألوان، وتوضح السمات الأساسية للخط العربي من تناظر، وانسجام، وإحكام لترتيب الكلمات، وتركيب وحسن توزيع، كما أنها توضح أنواع الخطوط العربية وأشكالها وقواعدها.

ويقام على هامش المعرض ندوة تثقيفية حول تاريخ وأهمية فنون الخط العربي.

ويشارك في المعرض مجموعة متميزة من أساتذة الخط العربي والزخرفة والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى أساتذة من كليات الفنون ومشاركات لفنانين وفنانات محترفين لفنون الخط العربي حاصلين على العديد من التكريمات والجوائز داخل مصر وخارجها.

يأتي المعرض بمناسبة اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2020 من منظمة الإيسيسكو الدولية، وكذلك الاهتمام بالخط العربي كأحد أنواع الفنون التي تتميز بالجمال والزخرفة الدقيقة، فقد حظي الخط العربي بشهرة واسعة منذ القدم، حيث كان يستخدم في زخرفة المساجد والمدارس وتزيين قصور الحكام والسلاطين، وكذلك الأواني الفخارية والصناديق الخشبية والعملات الذهبية، هذا فضلا عن اعتباره مجالًا مهمًا لتعليم بعض القيم الأخلاقية والمثل النابعة من التراث.

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