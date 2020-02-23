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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«رمضان»: الطيار المفصول طالبني بـ25 مليون جنيه

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:23 ص
محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار المفصول
سناء إسماعيل
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قال الفنان محمد رمضان، إنه مستاء جدًا مثل الشعب المصري من قطع عيش الطيار أشرف أبو اليسر، واصفًا حرمانه بأنه عمل قاس جدًا، غير أنه طالبه بـ25 مليون جنيه تعويض. 

ودافع «رمضان»، خلال لقائه في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية «الأولى»، عن موقفه قائلًا: «أنا لست أول من يتصور في كابينة الطائرة ومع الكابتن». 

وعن الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى برر قائلًا: «الأمر وصل لهذا الحد لأنني محمد رمضان وهناك تصيد لي، ويوجد صور لمطربة لبنانية تضع القبعة داخل المقصورة ولم يتحدث أحد عنها، حتى الفيديو اللي قالوا بسخر فيه هو استياء من الحكم والعقاب القاسي جدًا».

وتابع: «لم أخل مسؤوليتي وأنا لم أخطئ بدليل أن سلطة الطيران المدني لم تقاضيني ولم تعاقبني، وعندما نكون في الطائرة والمضيفة تطلب منا شيء فإننا نطيع والمسئول الأول في الطائرة هو الكابتن، وعندما طلب صديقي منه التصوير معه في الكابينة، قال له دا يقعد جنبي وهو من بدأ بالكلام». 

وأكد أن الطيار لم يقم بأي إجراء طعن ضد قرار منعه، وأول من فكر فيه محمد رمضان حيث جلس مع محاميه الذي أخبره بأنه يطلب 9 ونصف مليون جنيه، أو يتكلم للسوشيال ميديا. 

واستكمل: «وأنا كراجل بل ابن بلد خد مني بالتراضي، ووقتها قلت له ياخدهم من الميديا وأنا لن أدفع جنيه بدون وجه حق وادفع فلوسي كلها لمحتاج، واتجه للسوشيال ميديا وشهر بي وقال إنه ما طلبش فلوس، غير أن الدعوى القضائية التي قدمها طلب فيها 25 مليون جنيه».

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