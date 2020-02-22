نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مستشفى الفرافرة المركزى (صور)

تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، أعمال مبادرة «صحة المرأة» للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالوحدة الصحية بقرية الكفاح بالفرافرة، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات التوعية بين السيدات بالقرى والمناطق النائية للكشف والاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة بالمجان للفئات العمرية من ١٨ عامًا فأكثر.كما تفقدت خلال جولتها أعمال القافلة الطبية التابعة لوزارة الصحة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية عثمان بن عفان، والتي تستمر لمدة يومين للكشف وتقديم العلاج في ٦ تخصصات طبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعة بالمجان.وتفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، أيضًا مستشفى الفرافرة المركزي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة بالأقسام والعيادات المختلفة، وتواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية والأمصال ومدى صلاحيتها، والتقت بعدد من المرضى والمواطنين المتواجدين بالمستشفى، للتعرف على مطالبهم وآرائهم بالخدمات المقدمة، كما وجهت بسرعة ربط الوحدة الصحية بقرية أبو هريرة بمنظومة التشخيص عن بعد بالمستشفى.كما تفقدت سكن الأطباء الملحق بالمستشفى، والذى تم تطويره مؤخرًا، للتأكد من جاهزيته وتوافر الخدمات اللازمة به، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من فرشه وتأثيثه.