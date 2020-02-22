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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر نصار عن أحداث مباراة السوبر: انفلات أخلاقى

السبت 22/فبراير/2020 - 11:56 م
الدكتور جابر نصار
الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق
أحمد عبد الرازق
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وصف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إن ما حدث في مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلى والزمالك، بالانفلات الأخلاقي لا مبرر له من كلا الفريقين.

وأضاف «نصار»، خلال لقاء ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»، أن الأمر في النهاية مباراة كرة قدم وتحتمل المكسب والخسارة، مشيرًا إلى أن السلبيات التي حدثت في المباراة أدت لجذب الاهتمام لـ«الخناقة» وتجاهل مشهد التكريم الرائع، للدكتور العالمي مجدي يعقوب.

وتابع: «هذه الأزمة تمثل ما يعانيه المجتمع من تعقيدات على كافة المستويات».

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