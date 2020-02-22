جابر نصار: السلفيون أخطر من الإخوان

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن هناك مشكلة حقيقة في الأحزاب وأغلبها لا تعي الفكر السياسي، مضيفًا أن قوة الأحزاب تقاس بتأثيرها في الواقع.وأضاف نصار خلال لقائه مع خالد أبو بكر عبر برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة "on" أن الإعلام المصري بدأ يتطور، ونحتاج إلى مزيد من الآراء الحرة، وأن السلفيين أخطر من الإخوان، لأن لديهم فكر كارثي وأكثر خطورة.