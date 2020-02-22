«المستوردين»: انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في صالح المستهلك المصري
السبت 22/فبراير/2020 - 11:41 م
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري لصالح الأسعار والاقتصاد والمستهلك بنسبة 100%، وهو مؤشر جيد، حيث إن أي استقرار اقتصادي لا بد أن يسبقه استقرار أمني وسياسي.
وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن مصر تُعد دولة تقف على قدميها ومستقرة، وهو ما يشجع على إقبال المستثمرين على الاستثمار فيها، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولار يّعود لمعدله الطبيعي.
وأرجع عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، السبب في عدم انخفاض الأسعار بعد هبوط سعر الدولار إلى المضاربات من قبل بعض التجار، "الناس خزنت السلع بسعر عالي، وبالتالي يقوم كل تجار بتقييم السلع الخاصة به بالدولار حتى لا يؤثر على رأس ماله". شاهد
وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن مصر تُعد دولة تقف على قدميها ومستقرة، وهو ما يشجع على إقبال المستثمرين على الاستثمار فيها، موضحًا في الوقت ذاته أن الدولار يّعود لمعدله الطبيعي.
وأرجع عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، السبب في عدم انخفاض الأسعار بعد هبوط سعر الدولار إلى المضاربات من قبل بعض التجار، "الناس خزنت السلع بسعر عالي، وبالتالي يقوم كل تجار بتقييم السلع الخاصة به بالدولار حتى لا يؤثر على رأس ماله". شاهد