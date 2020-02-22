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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس جامعة القاهرة السابق: لا يمكن منع أغاني المهرجانات

السبت 22/فبراير/2020 - 11:36 م
الدكتور جابر نصار،
الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن:"الممنوع في الأغانى ليس حلًا، لكن أوجد البديل الراقى، حتى يقضى عليه، لكن اليوم لا تستطيع أن تنمع أي حاجة انتهى وقتها، كمثال فى القرن العشرين كان يمنع أي شئ، واليوم أي شخص يشوف العالم كله من طريق الهاتف المحمول، ولا بدّ من إتاحة الفنون الجيدة، حتى تمنع الأغاني، مضيفًا أن الفن المصرى في الستينات والسبعينيات ساهم في تعريب المغرب العربى.

أضاف نصار، خلال حلوله ضيفًا على برنامج كل يوم المذاع على قناة on، أن الخمس سنوات الأخيرة، لا يمكن أن تنفصل عن المدة التي سبقت هذه السنوات وما أتى بعد هذه السنوات، وتعد الأمة مأزومة بما تحمله من معنى، منها أزمات نوعية تتعلق بحياة الدولة واستقرارها وأمانها، هناك بعض تغيرات ضخمة حدثت في الفترة الماضية جعلت مصر تعيش في سيولة شديدة جدًا".

تابع «نصّار» أن هناك تغيرات بعد فترة ركود دامت 3 عقود، والتغيرات في الفترة الحالي أثرت على الشخصية المصرية وعلاقاتها، وكذلك تأثيرات التطور التقنى من السوشيال، أدت إلى لخبطة للمجتمع المصرى فكرية ودينية، وأصبح كل شيخ لا يعجبه حالة: "الحاجة الاجتماعية أدت إلى فرض سطوتها المجتمع والشعب وأصبح تطلعات الناس لم تعد كما كانت سواء في الريف أو الحضر.. وكل هذه التغيرات أحدثت مشكلة كبيرة في المجتمع المصرى".

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