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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلماني يكشف سبب عدم انخفاض الأسعار بعد هبوط الدولار

السبت 22/فبراير/2020 - 11:34 م
جريدة الدستور
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قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن غالبية التجار للأسف الشديد عندما يزيد سعر الدولار يقومون برفع أسعار المنتجات، ولا يقومون بتخفيضها عند هبوط سعره  أمام الجنية المصري.

وأضاف "الجوهري"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة " الصحة والجمال"، أن التجار يتخوفون هم الآخرين من ارتفاع الدولار مرة أخرى، وبالتالي لا يقومون بخفض أسعار السلع الخاصة بهم، ويتحججون بـ مقولة" الأسعار ستهبط عندما تنفذ الكمية التي تم شرائها بالسعر المرتفع".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك للأسف الشديد ممارسات احتكارية من قبل التجار، حيث يقوم البعض من التجار بملء المخازن لديهم وخاصة في السلع المعمرة حتى تنقص في الأسواق وبعد ذلك يقوموا ببيعها بأسعار عالية، موضحًا أنه رغم هبوط سعر الدولار إلا أن عدد المنتجات التي هبطت سعرها وبشكل طفيف لا تتعدى الـ 5 %.

وتابع: "المستورين يُحاسبوا بالدولار الجمركي، ومع جشع التجار يكون هناك ركود تضخمي، وهو ما يعني توفر السلع ولكن سعرها مرتفع  "


 

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