إعلامي: الجناح المصري بمعرض الصناعات الغذائية في دبي أبهر العالم

قال الإعلامي محمد غانم، إن منتجات 108 شركات مصرية للصناعات الغذائية المتنوعة مثل الألبان والعصائر والخضر والفاكهة والمركزات الغذائية وتمور البرحي والمجدول، أبهرت جموع العارضين وزوار معرض جولف فوود الدولي بدورته الـ25 في دبي.ولفت غانم، خلال تقديم برنامجه "الجدعان " المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، إلى أن الشركات العالمية أبرمت عقود استيراد للمنتجات المصرية بملايين الجنيهات، منوهًا إلى أن الإقبال كان كبيرًا من رواد المعرض والشركات العالمية على الجناح المصري الذي صمم على مساحة 1200 متر وضم 5 قاعات كاملة.وأوضح أن معرض جلف فوود للصناعات الغذائية هذا العام ضم أكبر مشاركة للشركات المصرية، مشيرا إلى تهافت مندوبي الشركات والأسواق الأوروبية والعالمية على الجناح المصري الذي تميز بمنتجات فائقة الجودة لتمور البرحي والمجدول ومصنعات الزيتون والبطاطا والألبان والأجبان المختلفة إلى جانب مشاركات مميزة لشيكولاتة كورونا ومنتجات مصر من القهوة سريعة التحضير، ومصنعات المخللات والفول السوداني.وأضاف غانم، أن مصدري الصناعات الغذائية المصرية أبدوا استجابة كبيرة لنظام المساندة التصديري التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لفتح أسواق جديدة ومساندة الشركات المصرية على المنافسة بأسواق العالم.وحذر من تعرض الشركات المصرية لعمليات نصب من بعض الشركات العالمية، بعد قيام شركة برازيلية باستيراد منتجات غذائية بقيمة مليون دولار من إحدى الشركات المصرية ثم أعلنت إفلاسها، مشيرا إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أعلن أن الشركة البرازيلية لن تستطيع رد مستحقات المصدر المصري بعد إعلان إفلاسها.ونوه إلى أهمية التعامل مع المستشار التجاري بالسفارات المصرية في الدول المراد التصدير إليها، لأنه الجهة الوحيدة القادرة على استيفاء كافة المعلومات التجارية والقانونية عن الشركة المراد التصدير اليها أو من خلالها، كما أنه يضمن الحقوق القانونية للمصدر المصري.ولفت إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمعرض جلف فوود وتتبنى خطة لتنمية صادرات الصناعات الغذائية بحيث تصل عائداتها 55 مليار دولار خلال السنوات القادمة.