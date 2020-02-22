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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مستقبل وطن يطالب البرلمان بتكريم مجدي يعقوب

السبت 22/فبراير/2020 - 11:34 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
أشرف لاشين
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وصف محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة الدكتور مجدي يعقوب بـ"جابر خاطر الغلابة".

وطالب "زين الدين" مجلس النواب بتكريم الدكتور مجدي يعقوب داخل البرلمان، لما قدمه من إسهامات وإنجازات يعرفها القاصي والداني، وتنحاز جميعها للمواطن المصري البسيط.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات: «يجب علينا تكريم السير مجدي يعقوب الذي قدم لمصر والمصريين الكثير والكثير، واستطاع خلال ساعة أن يجمع ما يقرب من 360 مليون جنيه لإنشاء مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، الذي يحتوي على 300 غرفة علاوة على 120 غرفة عناية مركزة، ويقدم خدماته للجميع بالمجان».

وطالب الشباب أن يتخذوا مجدي يعقوب قدوة ومثلا أعلى له، لافتًا إلى أنه وغيره كثيرين يثبتون دوما أن مصر معطاءة، وهذا الشعب سيظل خالد عبر التاريخ.

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