حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:42 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج الحوت قالت:
مهنيًا: قد تساهم في عمل خيري أو إنساني أو اجتماعي وتلاقي الترحيب والثناء على كل ما تقوم به، يرتاح قلبك كثيرًا لكل عطاء تقدّمه.
عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار.
صحيًا: استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية مسلية.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.