حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج الحوت قالت:





مهنيًا: قد تساهم في عمل خيري أو إنساني أو اجتماعي وتلاقي الترحيب والثناء على كل ما تقوم به، يرتاح قلبك كثيرًا لكل عطاء تقدّمه.





عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار.





صحيًا: استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية مسلية.



