حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:41 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج الجدي قالت:
مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادئ التي انطلقت منها.
عاطفيًا: تكون لبقًا جدًا في طريقة كلامك مع الحبيب، وتأخذه باللين وحلاوة اللسان، فهو إنسان طيّب القلب ويحبك أكثر مما تتصور.
صحيًا: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام الرشيق.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.