حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج الجدي قالت:





مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادئ التي انطلقت منها.





عاطفيًا: تكون لبقًا جدًا في طريقة كلامك مع الحبيب، وتأخذه باللين وحلاوة اللسان، فهو إنسان طيّب القلب ويحبك أكثر مما تتصور.





صحيًا: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام الرشيق.



