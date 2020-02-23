حظك اليوم.. برج القوس الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:40 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 23 فبراير 2020، لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيًا: تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحيانًا، فأنت قادر دائمًا على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام.
عاطفيًا: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي؛ لأنك، في النهاية لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علنًا.
صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم، وتتحسن تدريجيًا، وتستعيد رشاقتك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.