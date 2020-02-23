حظك اليوم.. برج القوس الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 23 فبراير 2020، لبرج القوس على النحو التالي:





مهنيًا: تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحيانًا، فأنت قادر دائمًا على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام.





عاطفيًا: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي؛ لأنك، في النهاية لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علنًا.





صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم، وتتحسن تدريجيًا، وتستعيد رشاقتك.



