خبير اقتصادي: يجب تنشيط الاستثمار المحلي قبل الأجنبي

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تواجه أعباء لا أول لها ولا أخر، ويجب تشجيع الاستثمار المحلي قبل الدعوة للاستثمار الخارجي والأجنبي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب أن يكون هناك مراكز تجارية ومعارض في كل محافظات مصر من أجل التسويق للسلع والمنتجات، متابعا:" كل مجموعة في المحافظة تعمل مركز تجاري ينشط حركة المبيعات داخل المحافظة، عاوزين نخلق من كل محافظة مركز تجاري".

واستطرد :" يجب تطبيق ذلك على أرض الواقع، لازم المعارض تبقى موجودة في كل مكان، التجارة الداخلية في مصر عالية، مفيش حاجة اسمها فيه تضخم والركود، بعمل زيادة الانفاق وحجم التسويق عالي، معدلات البطالة انخفضت".



