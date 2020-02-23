حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج العقرب قالت:





مهنيًا: تمارس جاذبية كبيرة، وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة.





عاطفيًا: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة وشعرت معها بأنك مهان وأصبت في كرامتك.





صحيًا: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية متعبة.



