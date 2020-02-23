حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج الميزان قالت:





مهنيًا: قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر، وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.





عاطفيًا: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين، لكنك سرعان ما تتخلص منها.





صحيًا: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي.



