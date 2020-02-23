حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج العذراء قالت:





مهنيًا: تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل الى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين.





عاطفيًا: كن مستعدًا لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع المستقبل.





صحيًا: كن على ثقة تامة أن التقيد بالإرشادات الصحية العلمية تؤتي ثمارها كما تشتهي.



