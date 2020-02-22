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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تفاصيل أول اجتماع للمجالس الرعوية للكنيسة الكاثوليكية

السبت 22/فبراير/2020 - 11:27 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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انعقد اليوم أول لقاء للمجالس الرعوية بالإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية، بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورعاية وحضور نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

حضر اللقاء ١٥ كاهنا من الآباء الكهنة الرعاة و٧٥ علمانيا ممثلين عن المجالس الرعوية لكنائس الإيبارشية البطريركية.

احتوى اللقاء على عرض محتويات استمارة سبق توزيعها على المجالس الرعوية وتحتوي على (أنشطة الكنيسة وشرح لها والصعاب التي تواجه الأنشطة المختلفة والكنيسة والمقترحات الممكنة أو التوصيات وغيرها من النقاط).

وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة بدأت بتعبيره عن فرحته بوجوده في هذا الجمع وسرده لتاريخ البيت "دار سيدة السلام"، بجانب فتح دائرة المناقشة لكل الحضور حول الاقتراحات والتعليقات، ثم التأمل في إنجيل من الكتاب المقدس تلاه كلمة روحية من الأنبا باخوم.

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