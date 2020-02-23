حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج الأسد قالت:





مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية.





عاطفيًا: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت.





صحيًا: يقوى النشاط الديناميكية وتقبل على الحياة واثقًا بنفسك مفعمًا سعادة.



