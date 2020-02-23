حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:38 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020، وعن برج الأسد قالت:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية.
عاطفيًا: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت.
صحيًا: يقوى النشاط الديناميكية وتقبل على الحياة واثقًا بنفسك مفعمًا سعادة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.